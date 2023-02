CEPHEUS Engine en VF !

Nous y voici enfin. Après des semaines de travail, j’ai le plaisir de partager avec vous la Version française de CEPHEUS Engine que j’ai traduit et mis en page. Et c’est le 600e post du blog aussi, tiens…

CEPHEUS est la version française du jeu de rôle en Open Game License (OGL 1.0a), CEPHEUS ENGINE SRD (System Reference Document) de Jason « Flynn » Kemp chez Samardan Press. Il s’agit d’une version révisée et libre du célèbre jeu de rôle de SF des années 80, TRAVELLER, écrit par Mark Miller.

J’ai personnellement traduit en français et mis en pages le système de règles et je le mets ici à disposition pour tous en téléchargement. Je dispose de l’autorisation de l’auteur ainsi que de tous les artistes illustrant les pages de l’ouvrage. Par contre, le document est interdit à à la revente et ne peut être distribué ou imprimé qu’à des fins d’usage personnel et non commercial.

Ce système de jeu est similaire à plus de 90% du jeu originel mais revu et remis au goût du jour. Il reste entièrement compatible de façon rétro-active avec tout le contenu publié pour le jeu Traveller depuis 1977 et plusieurs petits éditeurs (Samardan Press, Stellagamma press, Zozer Games, Moon Toad Press…) sont très actifs pour publier du contenu PDF pour le système Cepheus sur le site DriveThruRPG à des prix très abordable (entre 2 et 20 dollars).

CEPHEUS est donc un système de jeu basé sur 2D6 comme le jeu Traveller originel. Son principe est extrêmement simple. Chaque personnage est tiré avec six caractéristiques (Force, Dextérité, Endurance, Intellect, Education, Statut Social) dont le score va varier entre 2 et 12 et qui donnera la fiche d’identité du personnage en notation hexadécimale (on remplace les chiffres à compter de 10 par des lettres : 10=A, 11=B etc). La feuille de personnage se présente donc sous la forme 769A86 par exemple.

Comme dans le jeu d’origine de Traveller, le personnage débute le jeu avec une expérience déjà acquise et doit choisir une carrière qui sera définie par étapes de 4 ans (appelées périodes ou mandats) à partir de ses 18 ans. Avec un peu d’imagination, on arrive ainsi à créer et dérouler l’historique personnel de son personnage. Chaque période de service dans la carrière choisie (ou parfois imposée) lui permet d’acquérir des compétences liées à sa carrière (qu’on peut choisir ou tirer au hasard). S’il est toujours possible de voir son personnage mourir pendant le tirage comme dans le jeu original, cela ne présente guère d’intérêt et les règles proposent plutôt un accident, une blessure, qui ajoutera ainsi un peu de piment à son historique.

Chaque compétence est dotée d’un niveau (allant de 0 à 5). 0 signifie que le personnage a des notions qui lui évitent le malus d’incompétence à ses jets. 1 signifie qu’il a un début de formation et donc un bonus de +1 à ses jets. 5 signifie que le personnage est une sommité interplanétaire dans le domaine de la compétence (+5 de bonus !). Le joueur peut décider de quitter la carrière à tout moment mais ne pourra effectuer plus de 7 mandats au total. Lorsque le personnage quitte sa carrière il devient alors un aventurier prêt à jouer… Il dispose d’un faisceau de compétences qui n’évoluera quasi plus dans le jeu et de quelques avantages (des possessions comme les parts d’un vaisseau et des économies ou armes personnelles).

Il est à noter que CEPHEUS est un jeu qui n’est pas basé sur l’acquisition d’expérience et le développement du personnage. S’il est possible de faire monter ses compétences ou d’en acquérir de nouvelles, c’est en théorie long comme processus. Le jeu est davantage basé sur les aventures vécues.

Concernant le système de jeu en lui-même, il est très simple : un jet de compétence se fait avec 2D6 contre une difficulté type de 8, modifié par les modificateurs de compétence (-3 si le personnage ne dispose pas de la compétence requise, +1 à +5 selon son niveau de compétence et enfin le bonus éventuel donné par la caractéristique associée et que le joueur doit justifier dans son roleplay) et de contexte le cas échéant. Une feuille de personnage tient donc potentiellement sur une carte de visite en ce qui concerne les informations utiles pour le jeu.

Le système de jeu permet en outre de construire son propre univers, ses vaisseaux ou de développer le commerce interstellaire. De nombreux types d’aventures sont donc possibles selon les goûts de chacun : Exploration, guerres de civilisations ou espèces, commerce, espionnage, politique etc.

Concernant l’univers de jeu, beaucoup de joueurs utilisent l’univers classique de Traveller que chacun peut retrouver sur l’excellent site Travellermap.com qui modélise une partie notre galaxie et est relié à une encyclopédie Wiki basée sur le jeu Traveller. Des éditeurs indépendants développent par ailleurs leurs propres secteurs et chacun peut aisément créer son propre univers adapté à ses envies.

Bon jeu !

Pour télécharger le livre de règles (188 pages, 13Mo) cliquez sur l’image de couverture !

Publicité