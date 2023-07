Une Signature Dont Vous Êtes le Héros

La semaine dernière, le vendredi en sortie de bureau, j’ai eu la chance de rencontrer Sir Ian Livingstone, le créateur des livres Fighting Fantasy, connus en France sous la dénomination « Défis Fantastiques » ou « Livres Dont Vous Êtes le Héros ».

Ian Livingstone était en France à Paris pour l’occasion de la sortie de son livre autobiographique DICE MEN édité par Arkhane Asylum et invité par une salle de jeu dédiée à Warhammer de Games Workshop à proximité de Gare du Nord, le French Wargame Café. En précommande, j’avais pu réserver mon exemplaire mais ce furent pas moins de 2h d’attente pour parvenir jusqu’à la table et échanger quelques mots avec l’auteur.

Ce monsieur fort sympathique et accessible s’est plié aux nombreuses demandes de selfies et aux dédicaces. J’ai profité de l’occasion pour emporter quelques reliques de ma bibliothèque à savoir mes deux exemplaires du Sorcier de la Montagne de Feu et quelques autres. Je n’ai pas eu la présence d’esprit de prendre tous ceux de l’auteur aussi ai-je oublié L’ile du Roi Lézard. Une prochaine fois peut-être ! J’ai ainsi abusé de sa gentillesse pour le faire signer chacun de ces précieux Folios.

Quoiqu’il en soit, les Livres Dont Vous Êtes le Héros ont joué un rôle crucial dans ma vie.

C’est en 1983 ou 1984 que mon ami Pierre, déjà fervent lecteur, tandis que moi je me limitais à des lectures plus bandes dessinées me parlait d’un livre révolutionnaire. Un livre-jeu où le lecteur choisit le sens de l’histoire en déterminant ses actions. Il était tellement emballé qu’il me le prêtait pour me faire partager sa découverte. Ce fut un choc. Le concept était génial. Relativement peu de temps après, le livre était réédité chez Folio Junior dans une superbe couverture onirique montrant un magicien invoquant un dragon dans une brume… Rapidement, Folio sortit plusieurs ouvrages du même auteur puis d’autres. Nous achetions et dévorons alors ces livres. Par la suite, alors que j’avais eu un Commodore 64, je tentais de résoudre l’énigme du jeu EUREKA! du même auteur…. C’est à cette même époque que peu de temps après j’étais invité à une table de jeu par un autre ami où l’on jouait à un jeu similaire à ces livres mais à plusieurs et entièrement libres de nos choix ! Mais ça c’est une autre histoire 😉

Comme le dit Sir Ian Livingstone dans son livre que j’ai lu en deux soirées, ces livres ont permis à toute une génération de découvrir et aimer la lecture. Je ne peux que confirmer ce sentiment. Là où les lectures scolaires étaient souvent rébarbatives, au moins ces livres permettaient-ils d’apprécier enfin une lecture. Ce n’était certes pas de la grande littérature, mais cela ouvrait nos esprits et conduisit naturellement vers des lectures plus « classiques » comme Tolkien ou Howard… Bravo et merci Mr Livingstone !