Ship Design

Etant arrivé à 15 sessions de jeu sur Traveller, je commence à affiner mes goûts en tant que Meneur de Jeu sur ce type de jeu de SF. Je possède plusieurs itérations du jeu, que ce soit le jeu original, Traveller dans ses versions originales 1977-1983, La version Mongoose V1, Cepheus Engine SRD (Traveller révisé, que j’utilise), HOSTILE (un Cepheus revisité mode Alien RPG) ou 2300AD (Un Traveller plus proche de Twilight 2000 futuriste, ce qu’il est d’ailleurs officiellement).

Bien que ma campagne actuelle soit du pur Traveller (je joue l’univers officiel du 3e Imperium), mais motorisé en Cepheus Engine, avec le recul, je préfère un univers plus sombre, moins « ménagerie StarWars » dans son approche et plus « Outland-The Expanse-Alien » (sans les xénomorphes pour se libérer de cette licence, d’autant qu’un excellent jeu est déjà dédié). The Expanse est un excellent univers mais un peu trop limité à notre système solaire à mon goût (même si le portail stellaire ouvre le champs des possibles). Idéalement, mon jeu de SF idéal serait un mix entre Hostile, 2300AD, Alien et the Expanse.

Comme j’aime bidouiller et personnaliser mes propres univers et règles, j’envisage de préparer à terme autre chose avec un univers plus personnel (et forcément plus limité que celui de Traveller et ses 11000 mondes de travellermap.com) inspiré de HOSTILE et faisant certains emprunts (carte stellaire réelle et géopolitique terrienne) à 2300AD. Dans l’ensemble, à l’exception de quelques vaisseaux comme le Safari Ship, le Free Trader ou le Scout Ship, je trouve les vaisseaux un peu vieillots et sans grande originalité.

La sortie toute prochaine du jeu vidéo STARFIELD m’a littéralement fait baver sur l’expérience de jeu promise. C’est du pur Traveller en jeu vidéo à mon sens. Surtout, ce jeu va proposer un mode Starship Builder qui permettra de concevoir librement ses propres vaisseaux en assemblant des éléments graphiques pris dans une bibliothèque. Les combinaisons semblent très nombreuses et permettront une réelle créativité. Surtout, Starfield propose une modularité inégalée.

Traveller, offre déjà la possibilité de créer ses propres vaisseaux mais je trouve la façon de faire vieillotte et plutôt complexe et assez peu intuitive. En outre, le moindre vaisseau créé coûte des dizaines de millions de crédits, inabordables pour les personnages. Starfield donne l’inspiration pour créer un système fun, relativement souple et facile, à condition d’arriver à poser quelques bases sur lesquelles s’appuyer.

Je me suis donc inspiré de ce que Starfield présente dans ses previews pour travailler un peu sur une ébauche de système de Conception de Vaisseau. Il n’aura échappé à personne que j’aime bosser sur des univers de jeux personnels (la plupart du temps inachevés, mais peu importe, cela reste stimulant) et la SF ne fait pas exception : imaginer un environnnement de jeu stellaire géopolitique ou ici, un système de création de vaisseau. Les Traveller Geomorphs d’Eric Smith constituent déjà une sérieuse approche pour créer ses vaisseaux.

Modules :

Le vaisseau spatial est défini et construit à l’aide de différents concepts et modules. Chacun d’entre eux est doté d’attributs quantifiables qui lui octroient Résistance, Puissance, Rapidité, Manoeuvrabilité, Capacité etc :

Moteurs de Manoeuvre / Propulsion / Saut

Cockpit (instruments de bord)

Habitat

Cargo

Réacteur énergétique (allocation aux modules)

Carburant

Capsule de sauvetage

Trains d’atterrissage

Armements : Laser, Canons, Missiles



Ces modules sont dotés de points de structure et éventuellement de blindage pour évaluer la résistance et intégrité physique de ceux-ci.

STARFIELD – Preview du Starship Builder

STARFIELD – Assemblage de différents modules

STARFIELD – Répartition des points d’énergie selon les besoins

Conception du vaisseau de base :

Sont donc listés ci-après les différents élements composant la structure du vaisseau et définis selon des critères statistiques à détailler pour une construction point par point du vaisseau visant à déterminer à la fin sa résistance, sa puissance, sa masse et son coût.

Coque

Il s’agit des éléments structurels du vaisseau, que ce soit son squelette, ses planchers et l’habillage de tôle externe. Il convient de déterminer les différentes parties, avec nombre de cases et modules. 2 cases=1dTon

– Résistance

– Masse (dT)

– Coût (par dTon)

Blindage (optionnel)

Le blindage est un revêtement de plaques de différents matériaux offrant une meilleure résistances aux impacts. Il ajoute évidemment à la masse totale du vaisseau et à son coût).

– Type (selon 3 niveau de qualité de résistance)

– Bonus de Résistance

– Masse (+x% dT)

– Coût(+x%)

Réacteur énergétique

Ce module capital et de taille plus ou moins importante permet de générer une certaine puissance énergétique issue de son carburant. Il permet ainsi de faire fonctionner les différents types de moteurs, les systèmes de survie, les instruments de bord, appareils divers, et armements. Sa puissance est répartie selon une allocation déterminée par l’équipage, selon les besoins.

Il est codifié avec une lettre de Classe (identification de puissance).

– Puissance générée

– Résistance

– Masse (dT)

– Coût (par unité de puissance générée)



Cockpit

Il s’agit du module de pilotage où se trouvent commandes et ordinateur de bord, il est donc défini par sa Capacité postes-sièges et son Ordinateur de bord et commandes de pilotage.

– Consommation énergétique

– Résistance

– Masse (dT)

– Coût

Moteurs de manoeuvre

Ces moteurs extérieurs de petite taille sont ceux qui permettent la direction du vaisseau selon les différents axes ainsi que le freinage.

– Consommation énergétique

– Résistance

– Masse (dT)

– Coût

Moteurs de propulsion

Ces moteurs extérieurs sont ceux qui permettent la propulsion du vaisseau vers l’avant. Leur nombre/taille détermine la vitesse maxi.

– Puissance

– Consommation énergétique

– Résistance

– Masse (dT)

– Coût

Moteur de Saut (1 ou 2)

La puissance donnée détermine le temps requis en d8-secondes pour effectuer un saut et sa portée (1 ou 2 parsecs).

– Puissance

– Consommation énergétique

– Résistance

– Masse (dT)

– Coût

Habitat

Ce module varie et existe en différentes tailles : 2×2, 2×4, 2×8, 4×4, 4×8. Il est doté de sas d’accès sur chaque face de manière à pouvoir être connecté à d’autres modules et de permettre une étanchéité des compartiments. La consommation énergétique de chaque module est liée à ses composants.

– Résistance

– Masse (dT)

– Coût

Cargo

Ce module est similaire à celui d’habitat mais dispose d’une rampe d’accès (si position inférieure) ou hayon (position latérale). Ce module varie et existe en différentes tailles : 2×2, 2×4, 2×8, 4×4, 4×8. Il est doté de sas d’accès sur chaque face de manière à pouvoir être connecté à d’autres modules et de permettre une étanchéité des compartiments.

– Résistance

– Masse (dT)

– Coût

Carburant

Modules de réservoir d’hydrogène internes et externes de stockage.

– Capacité

– Résistance

– Masse (dT)

– Coût

Raffinage (optionnel)

Module permettant le raffinage d’hydrogène brut en carburant.

– Consommation énergétique

– Capacité

– Résistance

– Masse (dT)

– Coût

Capsule de sauvetage

Module externe ou interne de survie : il s’agit d’un pod pouvant être rapidement éjecté du vaisseau, contenant matériel de survie et caisson(s) cryogénique(s).

– Capacité voyageurs

– Résistance

– Masse (dT)

– Coût

Trains d’atterrissage

Module structurel inférieur permettant de disposer de pieds d’atterrissage.

– Consommation énergétique

– Résistance

– Masse (dT)

– Coût

Armements

Modules extérieurs sous forme de pods ou tourelles (lasers, canons, racks missiles) aux capacités diverses.

– Consommation énergétique

– Capacité munitions

– Habitacle tireur

– Résistance

– Masse (dT)

– Coût

EQUIPEMENTS INTERIEURS :

Ordinateur de bord

Infirmerie

Cuisine

Cabine

Locker

Atelier de réparation

Bras de prospection

Caissons cryogéniques

Système de survie

Petit module de gestion des minimums vitaux de l’intérieur du vaisseau : oxygène, température, gravité artificielle.

– Consommation énergétique

– Résistance

– Coût

Ceci étant présenté, j’espère parvenir à la rentrée à me procurer le jeu Starfield pour étudier les possibilités d’adaptation du Starship Builder à un Jeu de Rôle.