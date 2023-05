Après avoir réussi à nouer le contact avec la tribu locale d’autochtones, le groupe prend environ 48h pour préparer sa mission dans la jungle.

Florenzi ayant découvert dans les habitations autochtones des éléments de mobilier provenant d’un vaisseau certainement humain (ou de toute autre espèce sentiente de niveau Tech >10), ce dernier en informe le capitaine et son partenaire Rise. La théorie qui prévaut est selon eux une provenance d’un crash de vaisseau. Le prospecteur serait-il revenu sur la planète ? Kfir est inquiet car il craint d’avoir été « doublé » alors qu’ils auraient dû revenir ensemble…

LES AUTOCHTONES : LES « SHRIEKERS »

Le Dr Caine a continué de progresser sur le contact avec l’espèce autochtone et parvient à communiquer avec eux et échanger des informations avec un langage basique à l’aide de ses appareils linguistiques. La communication est mal aisée car ceux-ci, surnommés « Shriekers » du fait des cris stridents qu’ils émettent, agitent leurs pédoncules en poussant des sons. Mais grâce aux connaissances Xénobiologiques du professeur, celui-ci parvient bon an mal an à obtenir des informations capitales :

Le groupe est considéré comme une apparition divine et les appareils les impressionnent. Ils estiment que la providence les envoie pour sauver leur espèce, menacée d’extinction. La menace n’est pas clairement établie mais elle est liée à leur processus de reproduction et à leur migration effectuée pour celui-ci. Le professeur apprend également que la jungle est dangereuse avec un ou plusieurs prédateurs locaux.

Le professeur confirme ce que chacun pressentait : les artefacts de type gemme trouvés par Kfir sont bien des oeufs. Les autochtones ont un mode de reproduction ovipare, mais ne sont pas sexués à proprement parler. Les individus doivent effectuer une migration dans la jungle pour se faire féconder en un lieu déterminé. Les oeufs sont sacrés mais le shaman accepte de remettre un oeuf à chacun si le groupe les aide à résoudre leur problème. Le prix à payer pour sauver leur espèce, ne disposant d’aucune monnaie d’échange ayant un intérêt pour ces « dieux »… Kfir redoute toutefois de se voir remettre des oeufs ternes dénués de valeur comme ceux découverts abandonnés les jours précédents lors de la chasse…

Florenzi a alors une discussion privée avec le capitaine Kfir visant à déterminer ses projets concernant les oeufs. Il est établi que le processus de reproduction n’a lieu que dans un laps de temps étendu (il semblerait que plusieurs dizaines d’années passent entre chaque migration pour la reproduction et que chaque individu ne fasse qu’une poignée de pontes dans son existence). S’enquérant de savoir jusqu’où Kfir est prêt à aller, il prend le temps de sa réponse, ses paupières se resserrant ainsi que ses pupilles. Il laisse entendre qu’il est un chasseur et que les autochtones, bien que sentients, ne semblent guère plus évolués que des animaux…. Son intérêt pour des pierres est manifestement bien plus prépondérant que d’éventuels états d’âme. Florenzi en prend acte… Devinant qu’une boucherie finale pourrait avoir lieu pour obtenir ce qui est souhaité… On l’a vu par le passé, Florenzi ne s’encombre pas spécialement d’états d’âme (« hep^^ « …).

La préparation de l’équipement pour l’expédition prend plusieurs heures. Tentes, vivres, camouflage, filets, armes, munitions, combinaisons et masques respiratoires… Rise Bailee bricole même un système de hauts parleurs avec des pièces détachées électroniques afin de créer des leurres sonores. Il est décidé de laisser le Snow Leopard à son emplacement initial et de ramener l’Air/Raft et la chaloupe de chasse à proximité immédiate du « village » autochtone. L’expédition dans la jungle ne pouvant se faire qu’à pied, avec un guide shrieker.

Une longue discussion vise à définir qui ira dans la jungle. Envisageant un temps de tous y aller, il est finalement jugé risqué de laisser le vaisseau seul. A minima, Kfir, les deux éclaireurs et le Professeur feront l’expédition. Restent la mecano Zorah, et le majordome Brendan, qui rappelons-le, est le principal suspect agent ennemi. Tant Zorah que Brendan ne souhaitent manifestement faire l’expédition pour des raisons personnelles mais ce dernier semble feindre quelque chose. Zorah quant à elle préfère rester sur le vaisseau pour veiller à son bon fonctionnement. Ancienne marine, il est probable que des expériences passées l’incitent à la prudence… Brendan Flyx quant à lui n’est manifestement pas un homme de terrain et a peur de s’enfoncer dans l’environnement hostile de la jungle. A moins qu’il y ait une autre raison, que Florenzi ne parvient pas à percer à jour. Au final, décision est prise d’emmener Brendan qui est de toutes façons normalement le « porte-flingue » de Kfir lors des chasses. Zorah reste sur le vaisseau et Flyx doit se résoudre à obéir…

AU COEUR DES TÉNÈBRES

Une fois prêts, le groupe part en file indienne dans la végétation, suivant une étroite piste tracée par les autochtones pour se rendre sur le lieu de leur reproduction. Ils sont supposés résoudre le problème qui empêche la tribu de perpétuer sa race.

La jungle est dense, humide, le terrain pentu du fait du relief montagneux qui se dessine à l’horizon et l’atmosphère étouffante, bien que plus respirable que la toundra. En chemin, Kfir abat un couple de « singes » et leur petit. Une brève altercation s’ensuit avec le professeur qui n’approuve pas l’abattage du petit mais Kfir tient à disposer de viande fraiche pour agrémenter le « Basique », cette nourriture lyophilysée protéinée mais peu appétissante qui fait le quotidien des équipages de vaisseaux.

La progression se fait lente, laborieuse et épuisante. Après des heures de randonnée épuisante dans la jungle dense et tentaculaire, Florenzi reste en veille constamment mais son esprit finit par s’épuiser et divaguer vers des pensées plus réconfortantes vers la salle des machins du vaisseau. Il décèle néanmoins un danger juste à temps grâce à sa vigilance pas complètement endormie…

Il hurle à l’équipée de se jeter au sol. Une nuée de créatures tombe alors des frondaisons et plonge sur eux. La panique s’empare du groupe et ce sont des espèces de chauve-souris locales qui les attaquent pour s’agripper à eux et leur sucer le sang. Kfir, Florenzi et Rise sont aux prises avec les créatures pendant plusieurs secondes mais parviennent difficilement à s’en débarrasser, au corps à corps ou en dispersant la nuée avec des rafales de carabine. Le professeur soigne les blessures grâce à son matériel de soins d’urgence.

Exténués, ils finissent par dresser un campement pour la nuit après cette attaque, après avoir poursuivi leur route pendant une heure. La nuit se déroule à peu près sans incidents, si ce n’est l’abattage d’un « serpent » local qui présentait une menace.

Le lendemain, la randonnée reprend. Tout se déroule normalement jusqu’au moment où Florenzi repère une trouée importante dans la jungle, située perpendiculairement à leur sentier. Interrogé, le guide mentionne une zone dangereuse mais sans qu’il soit expliqué en quoi. La trouée dans la végétation est très large (une dizaine de mètres) et semble avoir été faite par quelque chose de violent. Deux hypothèses leur viennent à l’esprit : la trainée dans la végétation d’un vaisseau qui se serait crashé ou posé en catastrophe, ou bien une ou plusieurs créatures massives qui auraient abattu la végétation sur leur passage… Rise et Florenzi souhaitent aller vérifier la piste.

Mais Kfir ne souhaite pas perdre de temps. Il rappelle que la priorité de la mission est de trouver et ramener des oeufs. Sortir du sentier les ralentirait et les mettrait davantage en danger. Nos aventuriers argumentant qu’il pourrait y avoir le vaisseau de son « ami » prospecteur, il se laisse toutefois convaincre mais refuse de perdre du temps. Décision est prise de scinder le groupe en deux : le guide, Kfir, Rise Bailee et Brendan le majordome continuent sur le sentier. Florenzi partira avec le professeur examiner cette nouvelle piste mais avec la consigne de ne pas trop s’éloigner et de revenir rejoindre le groupe rapidement. C’est à contre-coeur que Florenzi et Rise se laissent convaincre à leur tour, sachant pertinemment que se séparer dans un environnement inconnu et hostile est contraire à toutes les règles. Mais la curiosité est plus forte.

Pendant que Florenzi et le professeur s’aventurent dans cette « clairière artificielle », le reste de l’équipe composée du guide, le capitaine Kfir, Brendan Flyx et Rise, poursuit sa progression sur le sentier, et, au bout d’une grosse centaine de mètres, alors que le terrain devient beaucoup plus escarpé, finit par parvenir au premier obstacle majeur : la jungle devient moins dense et débouche sur un escarpement à flanc de montagne. Le sentier est devenu impraticable.

Le sentier conduit dans un tunnel naturel creusé dans l’escarpement rocheux, mais un éboulement rocheux a condamné l’accès. Les cris du Shrieker laissent deviner que le groupe est ici confronté au « problème » rencontré par les autochtones. L’accès à la vallée del’autre côté est obstrué, ce qui ne permet plus aux Shriekers de faire leur migration de reproduction. Le groupe comprend enfin quel est leur problème insoluble. En effet, ces créatures de par leur physique de type mollusque, n’ont aucun moyen physique de déblayer ces roches, ni de contourner l’obstacle.

Pendant ce temps, Florenzi et le professeur Caine suive la piste dévastée. Celle-ci s’élargit progressivement, comme abattue par une force titanesque. Florenzi longe la piste sur la lisière à main gauche pour ne pas rester à découvert en plein milieu, suivi par le Docteur quelques mètres derrière. Florenzi sert sa carabine et le Docteur a sorti sa carabine à seringues hypodermiques.

Au bout d’une centaine de mètres, ils découvrent enfin ce qui a abattu la végétation. Leurs soupçons sont confirmés. Il s’agit bien d’un crash de vaisseau. L’arrière d’un vaisseau émerge d’un entrelac de lianes et de végétation l’enserrant depuis une durée certainement assez importante (des mois ? des années ?). Une porte d’accès est ouverte mais le hayon est resté fermé. Florenzi reconnait immédiatement la silhouette d’un Scout Type J de prospection et pense immédiatement au contact prospecteur de Kfir. Il est certainement revenu mais pour une raison inconnue, a procédé à un atterrissage d’urgence.

A quelques dizaines de mètres sur la droite à flanc d’escarpement rocheux de la montagne naissante, Florenzi repère également une caverne sombre….

S’approchant prudemment du vaisseau, le 6e sens de Florenzi repère immédiatement le silence qui s’abat soudainement sur cette portion de jungle. Les bruits de plantes cassées, le mouvement soudain et rapide face à eux dans les frondaisons. laisse craindre le pire. QUELQUE CHOSE FONCENT SUR EUX….

