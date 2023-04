Le Raft s’est posé à quelques dizaines de mètres de la lisière de la jungle. L’équipage du raft, composé du capitaine Kfir, de l’exobiologiste Caine et de nos deux ex-éclaireurs, Rise et Florenzi, avance prudemment vers la lisière et le groupe de créatures alienoides. La progression se fait en tête de flèche, le biologiste en amont, le capitaine derrière au centre et nos éclaireurs sur les côtés en poste de sécurisation arme à l’épaule.

Les créatures ne semblent manifester aucune hostilité et sont plutôt méfiantes et craintives. Rapidement, elles se réfugient dans leurs habitats, ces structures qui évoquent des nids de frelons géants, pour la plupart suspendus dans les arbres et composés d’un agrégat de lianes et de matières organiques indéfinis. Les créatures elles-mêmes font une taille humaine mais ont une consistance caoutchouteuse translucide et visqueuse qui n’est pas sans évoquer un croisement de méduse et de céphalopode. Surtout, un individu attire l’attention et est rapidement surnommé par le groupe comme étant le « shaman » du fait de son harpon auquel est suspendu un oeuf minéral. Ce dernier se poste en retrait à l’ombre des frondaisons de la jungle et semble observer le groupe…

Caine l’exobiologiste prend la direction des opérations, tandis que ses collègues observent avec précision toute la scène. Le médecin installe son ordinateur et ses appareils à même le sol et entreprend ses protocoles de contact pour tenter de déterminer le degré d’intelligence des aliens.

Le process dure des heures, et plusieurs observations sont faites. Le shaman semble avoir activé des propriétés de type biologique caméléon pour se fondre dans la végétation. De nombreuses questions sont soulevées sur cette espèce : grégaires ? intelligentes ? évoluées ? originaires de cette planète ? Du fait de la chaleur; la gravité et l’inconfort des masques respiratoires, le capitaine Kfir finit par s’impatienter et donne un ultimatum de 48h au médecin pour nouer le contact et rapidement en savoir davantage sur les oeufs gemmes : d’où viennent-ils et peut-on en trouver d’autres ? Il suggère un échange de colifichets pour a minima récupérer celui détenu par le shaman… Sinon, il ira le chercher lui-même et l’ajoutera à son tableau de chasse…

Un conflit ne tarde pas à se déclencher entre le médecin et le chasseur, qui finit par perdre patience et sort les pierres en sa possession ramassées la veille dans la plaine. Grises et inertes, il n’a que peu de considération pour celles-ci et joue avec elle en les faisant tourner dans sa paume négligemment pour passer ses nerfs… Cette action, vue par le « shaman », déclenche une réaction inattendue.

Le shaman pousse alors un cri extrêmement strident et désagréable et se retrouve dans un état d’agitation. Cela permet alors au médecin de faire des avancées dans l’étude de l’espèce et de tenter de communiquer, en reproduisant ce cri avec ses appareils en tentant des modulations… Rise de son côté tente le contact en offrant sa lampe torche allumée en la faisant glisser vers la créature, qui se trouve plus effrayée qu’autre chose. La lampe est laissée sur place…

Décision est prise de retourner au vaisseau et de continuer à travailler sur les protocoles sans déranger davantage les aliens. Florenzi en profite pour continuer à décoder les messages secrets.

Un nouveau message décrypté est sans équivoque :

Entrant 4 : Comm – agents D.01-004. Roger Koenig. Fixer sujets et évaluer menace et connaissances situation mémorielle. Si menace OS, Action Retrait sujets autorisée.

OS est l’acronyme d’Opération Spéciale et le terme Action Retrait est clairement compris comme un ordre d’élimination des aventuriers.

De son côté, Rise effectue des recherches sur le majordome et son identité réelle sur l’ordinateur de bord. Il parvient à découvrir des actualités de plusieurs mois mentionnant une tentative de coup d’état avorté sur le système de Caladbolg : le cousin du prince impérial local a tenté de l’empoisonner et de le destituer pour prendre sa place. Mais la tentative a échoué et celui-ci s’est enfui… pour manifestement se retrouver et se dissimuler à bord du Snow Leopard à l’insu de ses poursuivants. Caladbolg est un ilot impérial dans la zone grise proche du District 168 où se trouve les personnages et voisin immédiat des Mondes Epées dissidents. Rise comprend vite que les aventuriers sont impliqués (malgré eux?) dans un imbroglio géopolitique et sans doute d’une lutte de factions intersidérales. Mais quel peut bien être leur rôle ? En tout cas l’article en question apparait comme non consulté et Kfir n’est sans doute pas informé de la situation de son majordome. A ce stade, tout le monde à bord est plus ou moins suspecté d’être un ennemi potentiel… Rise finit par faire un malaise et éveille à son tour quelques soupçons chez son compagnon d’armes… Il semble lui aussi lui cacher quelque chose.

Tandis que la paranoia s’installe peu à peu à bord, le lendemain, le scientifique, accompagné des personnages, retourne tester ses protocoles de communication améliorés pendant la nuit.

C’est un succès ! Il finit par enfin parvenir à nouer le contact et à développer une forme de communication avec les aliens, qui s’avèrent être une espèce effectivement primitive mais native. La lampe a disparu et a été ramassée par le shaman. En échange, des fruits locaux leur sont offerts et ils parviennent à « discuter ». Ces créatures sont une communauté de quelques dizaines d’individus et accueillent notre groupe de chasseurs avec une forme de bénédiction. La compréhension s’avère difficile et par bribes mais le Dr Caine parvient à déterminer que les aventuriers sont accueillis comme des dieux venus les sauver de l’extinction. Ils comprennent ainsi rapidement que les « oeufs-gemmes »sont des items extrêmement importants de leur culture et que les prendre ou les manipuler est sacrilège. Néanmoins, comme le groupe insiste pour en obtenir, le chaman est prêt à leur donner un oeuf chacun si le groupe parvient à solutionner leur problème qui met en péril leur existence et leur survie… La compréhension est encore évasive, mais le problème rencontré par les « Shriekers » (surnom donné par le Dr Caine à l’espèce) semble concerner leur processus de reproduction pour lequel une migration est nécessaire, interrompue ou empêchée par une force extérieure au coeur de la jungle…

Le groupe n’est pas particulièrement enchanté par la perspective de devoir s’enfoncer dans la jungle hostile, poisseuse et humide. Mais parvenir à connaître l’origine et la source des oeufs gemmes motive tout le monde. En outre, Kfir, tel le prédateur qu’il est, escompte bien découvrir de nouvelles espèces au coeur de la jungle ou jusqu’aux petites vallées encaissées entre les montagnes.

L’exploration des habitats des aliens démontre que l’espèce est plus intelligente qu’elle le parait. C’est alors un choc de surprise : au sein d’une des grandes alvéoles, ils découvrent un mobilier qui n’est pas issu de leur artisanat primitif. Sans aucun doute, des éléments métalliques provenant d’un vaisseau y sont entreposés et servent de mobilier. En parfait état, sans traces de corrosion marquées, cet équipement est sans doute récent. Il s’agit de caisses, de lockers, sans doute récupérés sur un vaisseau… Le mystère continue de s’épaissir… Aucun vaisseau n’a pourtant été déclaré sur la balise de l’aire principale d’atterrissage où chaque vaisseau devrait pourtant enregistrer son passage…

Publicité